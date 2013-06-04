В Петербурге возбудили дело на женщину после жалобы на врача в комитет

В Санкт-Петербурге возбудили административное дело против женщины, пожаловавшейся на врача в городской комитет по здравоохранению. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Жалоба была направлена по электронной почте. Эксперты указали, что в тексте содержались признаки "возбуждения ненависти и вражды", а также оскорбления семьи врача.
По данным пресс-службы, слово "династия" в обращении трактовали как указание на происхождение семьи, в том числе по национальному признаку. Речь идет о крымскотатарской семье.
В отношении женщины составили протокол по статье 20.3.1 КоАП РФ. Материалы дела переданы судье для дальнейшего рассмотрения.
Фото: Piter.TV
