В Петербурге возбудили дело на женщину после жалобы на врача в комитет

Жительница Петербурга попала под статью после электронной жалобы на врача.

В Санкт-Петербурге возбудили административное дело против женщины, пожаловавшейся на врача в городской комитет по здравоохранению. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жалоба была направлена по электронной почте. Эксперты указали, что в тексте содержались признаки "возбуждения ненависти и вражды", а также оскорбления семьи врача.

По данным пресс-службы, слово "династия" в обращении трактовали как указание на происхождение семьи, в том числе по национальному признаку. Речь идет о крымскотатарской семье.

В отношении женщины составили протокол по статье 20.3.1 КоАП РФ. Материалы дела переданы судье для дальнейшего рассмотрения.

Фото: Piter.TV