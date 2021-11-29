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В Петербурге воссоздали фабрику советских елочных игрушек
Вчера, 21:59
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В Петербурге воссоздали фабрику советских елочных игрушек

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По словам экскурсовода, в день каждый стеклодув может выдуть 50 формовых игрушек и 100-150 шариков – очень кропотливая и тяжелая работа.

В Петербурге воссоздали фабрику советских елочных игрушек. Фабрика "Ленинград" открылась три года назад, пишет "КП-Петербург" 29 декабря. 

В цехе могут создать более 100 шаров. По словам экскурсовода, в день каждый стеклодув может выдуть 50 формовых игрушек и 100-150 шариков – очень кропотливая и тяжелая работа. Но именно здесь зарождается магия. Затем украшения окунают в специальный раствор с кипятком, и они становятся серебряными изнутри. После волшебные игрушки отвозят к художникам, которые расписывают их и покрывают лаком и блестками.

Фото: Piter.tv
 

Теги: стеклодувы, фабрика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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