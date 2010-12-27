"Умершего" 10 лет назад петербуржца отправили на принудительное лечение

С 2008 года мужчина считался пропавшим, а позже умершим.

Петербуржец спустя десять лет нашел себя в списке мертвых. "Воскрешать" к жизни его принялись в суде. Однако, после того, как мужчину признали живым, его отправили на принудительное лечение. Об этом пресс-служба городской прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина проживал в Невском районе с 2003 по 2008 год. Он жил в квартире по социальному найму. В 2008 мужчина пропал, в октябре этого же года Невский суд признал пропавшего умершим, сняли с регистрационного учёта, жильё передали новому хозяину.

Позже мужчину чудом нашли в СИЗО. Его задержали за "угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Прокурору через суд удалось воскресить "петербуржца", предоставив все необходимые для этого доказательства.

С октября этого года, мужчина, действительно, снова признан живым. Однако, его признали виновным в совершении уголовного преступления и отправили на принудительное лечение.

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Фото: Piter.TV