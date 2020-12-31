  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге волонтёры Победы впервые помогут провести Военно-морской парад
Сегодня, 20:57
147
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге волонтёры Победы впервые помогут провести Военно-морской парад

0 0

Так, 100 лучших добровольцев со всей страны станут победителями конкурса "Послы Победы. Ленинград", который стартовал 1 июня

Стало известно, что в Петербурге волонтеры Победы впервые помогут провести Военно-морской парад, передают в пресс-службе Смольного. 

Так, 100 лучших добровольцев со всей страны станут победителями конкурса "Послы Победы. Ленинград", который стартовал 1 июня. Они поедут на одноимённый Всероссийский патриотический слёт и будут помогать в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского флота. Заявки на участие принимаются до 20 июня включительно. Принять участие в конкурсе может любой человек старше 18 лет, кто в течение года активно участвовал в добровольческой деятельности

Фото: Piter.tv
 

Теги: волонтеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии