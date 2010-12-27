В Петербурге водители пугают ростом цен на тарифы

Водители "Яндекс.Такси" сообщают о росте стоимости вдвое в ближайшие дни. По их словам, это связано с сокращением штата.

Источник Piter.TV сообщил сегодня изданию о распространении заявлений среди водителей "Яндекс.Такси" о повышении тарифов сервиса в Петербурге.

По утверждениям водителей, с завтрашнего дня (5 апреля 2018 года) компания планирует увеличить цены на пассажироперевозки. Связано это, по их словам, с сокращением штата по причине исключения водителей без российского гражданства.

Исходя из заявления "Яндекс.Такси", эта информация остается без подтверждения.

"Данная информация не соответствует действительности" - сообщает Piter.TV пресс-служба "Яндекс. Такси".

Напомним, что "Яндекс.Такси" в феврале текущего года закрыла сделку по объединению с Uber. Около 59,3% новой компании принадлежат "Яндексу", 36,9% - Uber и 3,8% остается во владении сотрудников. Работа приложений двух сервисов продолжается в прежнем режиме, однако водители теперь объединены в одну платформу.

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