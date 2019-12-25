В Петербурге водитель такси обвинила клиента в изнасиловании

Она была знакома с преступником.

В субботу, 25 апреля, в полицию поступил звонок с информацией об изнасиловании. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохрантительных органах.

Женщина, работающая водителем такси, заявила, что её изнасиловали в салоне автомобиля у дома №22 по ул. Заставской. По словам потерпевшей, она была знакома с преступником.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что петербурженка обвинила отчима в изнасиловании спустя два года.

Фото: Pixabay