Петербурженка обвинила отчима в изнасиловании спустя два года

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля в полицию поступило заявление от девушки 2000 года рождения.
Она рассказала, что в ночь с 31.12.2017 на 01.01.2018 года в д. №18 по ул. Маршала Захарова её изнасиловал отчим. На тот момент девушка являлась несовершеннолетней.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сейчас выясняются детали произошедшего.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что бывший сожитель пожилой петербурженки восемь лет развращал ее внучку.
Фото: Pixabay
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