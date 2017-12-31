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Петербурженка обвинила отчима в изнасиловании спустя два года
Сегодня, 11:51
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ruzannar

Петербурженка обвинила отчима в изнасиловании спустя два года

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Девушка обратилась в полицию с заявлением.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля в полицию поступило заявление от девушки 2000 года рождения.

Она рассказала, что в ночь с 31.12.2017 на 01.01.2018 года в д. №18 по ул. Маршала Захарова её изнасиловал отчим. На тот момент девушка являлась несовершеннолетней.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сейчас выясняются детали произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что бывший сожитель пожилой петербурженки восемь лет развращал ее внучку.

Фото: Pixabay

Теги: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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