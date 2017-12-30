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Петербуржец избил по лицу ребенка из-за попавшего в машину снежка
Сегодня, 10:35
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lesjasap
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Петербуржец избил по лицу ребенка из-за попавшего в машину снежка

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Полиция рассматривает заявление о нападении на ребенка водителем "Фольксвагена".

Днем 11 января неизвестный водитель нанес 15-летнему мальчику несколько ударов по голове из-за того, что в его машину “прилетел” снежок. Сообщается, что пострадавшего школьника пришлось госпитализировать в 19-ую детскую городскую больницу имени Раухфуса. 
 
Выяснилось, что инцидент произошел из-за игры подростков в снежки. Один шар попал в корпус проезжавшего“Фольксвагена”. Из иномарки вышел агрессивный шофер, который решил проучить восьмиклассника, ударив его несколько раз по лицу. Затем петербуржец сел в машину и спокойно уехал. 
 
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Теги: детская игра , избиение ребенка , нападение , снежки , фольксваген
Категории: Новости СПб Происшествия

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