В Петербурге во дворе дома педофил развращал семиклассницу

Полиция разыскивает насильника, который домогался 13-летней школьницы

В Центральном районе Петербурга полиция разыскивает извращенца, который приставал к девочке-подростку на Большой Московской улице. Как сообщается, произошло это еще в июле 2017 года, однако известно об инциденте стало только сейчас.

В полицию обратилась 37-летняя женщина, мать пострадавшей от рук насильника школьницы. Как сообщается, 37-летняя пришла в полицию с рассказом о том, что в середине лета во дворе дома на Большой Московской, 13, неизвестный мужчина приставал к ее дочери.

Школьнице, которая пострадала от насильника, всего 13 лет, она учится в одной из петербургских гимназий.

Видео: архив