Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:47
0
Moulin_
2206
Код вставки плеера

В Петербурге во дворе дома педофил развращал семиклассницу

0
 
 

Полиция разыскивает насильника, который домогался 13-летней школьницы

В Центральном районе Петербурга полиция разыскивает извращенца, который приставал к девочке-подростку на Большой Московской улице. Как сообщается, произошло это еще в июле 2017 года, однако известно об инциденте стало только сейчас. 

В полицию обратилась 37-летняя женщина, мать пострадавшей от рук насильника школьницы. Как сообщается, 37-летняя пришла в полицию с рассказом о том, что в середине лета во дворе дома на Большой Московской, 13, неизвестный мужчина приставал к ее дочери. 

Школьнице, которая пострадала от насильника, всего 13 лет, она учится в одной из петербургских гимназий. 

Видео: архив 

Теги: большая московская улица , петербург , развращение несовершеннолетней , совращение несовершеннолетней , центральный район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5