В Петербурге в результате отравления продукцией "Грин Бокса" госпитализированы два ребенка

Зарегистрирован 171 случай заболевания.

В Петербурге вновь увеличилось число зарегистрированных случаев ОКИ после употребления продукции "Грин Бокса". Растет и количество госпитализированных. Среди них – два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора сегодня, 10 сентября.

Речь идет о 171 заболевших. В стационарах Северной столицы остаются 99 человек. У восьмерых обнаружена сальмонелла – результаты исследований показали наличие этих бактерий в продукции АО "Грин Бокс".

Напомним, что деятельность организации временно приостановлена. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: число отравившихся продукцией "Грин Бокса" петербуржцев возросло до 69.

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