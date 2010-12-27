В Петербурге вновь орудуют лжеминёры

Волна эвакуаций накрыла 14 школ и детский сад.

В Петербурге продолжается волна эвакуаций: детей выводили из 14 школ и детского сада. Об этом сообщает "Фонтанка".

Письмо с угрозами было отправлено с анонимного почтового сервиса. В тексте было указано, что взрывное устройство начинает действовать с момента открытия письма. В рассылку попали 14 школ и детский сад в Красносельском и Кировском районах. Письма пришли в период с 9 до 10:30 утра.

В связи с инцидентом домой отправились 10 458 детей, здания проверял 91 полицейский. Работы уже были закончены к часу дня.

Ранее на сайте: Юная петербурженка сообщила о террористах в школе и попала под статью.