В Петербурге вложения в коммерческую недвижимость превысили 500 млн долларов

За текущий год инвесторы вложили в существующие активы на 40% больше, чем за весь прошлый год.

В Петербурге установили рекорд по вложениям в коммерческую недвижимость. Об этом во вторник, 6 декабря, говорится в отчете консалтинговой компании Nikoliers.

За текущий год инвесторы вложили в существующие активы на 40% больше, чем за весь прошлый год. От всего объёма инвестиций, на коммерческую недвижимость приходится 32% транзакций, превышающих 1,6 млрд долларов. В период с января по ноябрь инвесторы приобрели коммерческие объекты на 515 млн долларов. В прошлом году эта сумма составляла 367 млн долларов. Отмечается, что рынок возвращается к допандемийным показателям.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиций Nikoliers Анны Сигаловой, пользуются спросом и исторические здания и морально устаревшие коммерческие объекты. Инвесторы после покупки реставрируют их и открывают там апарт-отели или многофункциональные комплексы. Как правило, инвесторы покупают здания площадью до 10 тыс. "квадратов" и стоимостью в пределах 10 млн долларов.

Фото: Piter.tv

