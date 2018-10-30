В Петербурге владелица кафе обязали привести в порядок исторический дом Палкина

Если женщина не проведёт работы по сохранению выявленного объекта, то ей придется выплатить по 50 тысяч рублей.

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что Куйбышевский районный суд обязал владельца кафе привести в порядок исторический дом Палкина. Об этом сообщает в объединённая пресс-служба городских судов.

Так, владелицу кафе Варвару Кирееву принудили в судебном порядке выполнить работы по сохранению здания и демонтировать электропроводку в плоскости фасада над оконным и дверным проёмом помещения в "Дом П.К. Палкина" на Владимирском проспекте.

Бизнесвумен признала исковые требования. Отметим, если женщина не проведёт работы по сохранению выявленного объекта, то ей придется выплатить по 50 тысяч рублей.

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