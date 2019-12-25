Почти 20 млн рублей направят на протезы для жителей Петербурга и Ленобласти

Протезы с микропроцессорным управлением закупят за 16 млн рублей.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило 3 конкурса на закупку протезов для людей с инвалидностью. Общая сумма контрактов составляет почти 20 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

На протезы нижних конечностей предусмотрено 3,8 млн рублей. За эту сумму планируют приобрести 5 протезов голени и 1 модульный протез бедра. Два протеза голени предназначены в том числе для купания.

Еще 11,5 млн рублей направят на изготовление протеза плеча с микропроцессорным управлением. Закупка предусматривает первичное протезирование. В технических характеристиках указаны не менее 23 вариантов схвата, лучезапястный узел с активной ротацией и активный локтевой узел с микропроцессорным управлением.

На протез предплечья при вторичном протезировании выделят 4,5 млн рублей. Он должен иметь кисть как минимум с 14 вариантами схвата, интеллектуальную систему управления и косметическую оболочку с защитой от пыли и влаги.

Все протезы должны доставить получателям до 4 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России.

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Фото: Piter.TV