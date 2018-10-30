Петербургский завод "Сигнал" закупит планшеты по цене 380 тысяч за штуку

"Сигнал" занимается разработкой и производством аппаратуры специальной связи.

Петербургский приборостроительный завод "Сигнал", входящий в концерн "Ростеха" "Автоматика", закупит 112 планшетных компьютеров на общую сумму 42,5 млн рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Исходя из данных, можно сделать вывод, что одно устройство обойдется предприятию в 380 тысяч рублей. Поставщиком выступит компания "Атри", прибыль которой составит более 5 млн рублей.

Отметим, что завод "Сигнал" находится в Невском районе и занимается разработкой и производством аппаратуры специальной связи (IP-телефонии, защитных кейсов и IP-домофонов).

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