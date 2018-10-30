Названы знаменитости, которые выступят на VK Fest 2019

Фестиваль пройдет в парке 300-летия Петербурга.

В четверг, 4 апреля, стало известно, кто из знаменитостей выступит на VK Fest 2019. Список обнародовали организаторы.

И ещё больше 30 артистов, имена которых вы встретите в наших следующих анонсах. Ждем вас в парке 300-летия Санкт-Петербурга 20−21 июля отметили организаторы

Так, 20 июля выступят Little Big, группа "Хлеб", ATL, Тима Белорусских, Ёлки, группа Obladaet, Feduk, Ольга Бузова и Markul. А на следующий день выйдут на сцену The Hatters, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина "Ночные Снайперы", CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, HammAli & Navai.

Фестиваль пройдет в парке 300-летия Петербурга.

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Фото: VK Fest