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Движение по трассе "Кола" остановят на 45 минут из-за разводки Ладожского моста
Вчера, 23:56
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Движение по трассе "Кола" остановят на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

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Ладожский мост разведут 13 октября ради прохода яхты "Мария".

Ладожский мост в Кировском районе Ленинградской области разведут утром во вторник, 13 октября, для прохода парусно-моторной яхты "Мария". Движение по трассе Р-21 "Кола" на время работ будет полностью остановлено.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", разводка переправы на 40-м км трассы запланирована с 10:00 до 10:45. В этот период яхта пройдет вниз по Неве.

Разводку моста проводят при скорости ветра не более 15 м/с. Автомобилистам также рекомендуют учитывать дорожные работы, которые ведутся на соседних участках трассы.

На КАД фура насмерть сбила женщину у стоявших в пробке машин: проводится проверка.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Категории: Лента новостей, Куда сходить в Петербурге, Картина дня,

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