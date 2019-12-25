Движение по трассе "Кола" остановят на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

Ладожский мост разведут 13 октября ради прохода яхты "Мария".

Ладожский мост в Кировском районе Ленинградской области разведут утром во вторник, 13 октября, для прохода парусно-моторной яхты "Мария". Движение по трассе Р-21 "Кола" на время работ будет полностью остановлено.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", разводка переправы на 40-м км трассы запланирована с 10:00 до 10:45. В этот период яхта пройдет вниз по Неве.

Разводку моста проводят при скорости ветра не более 15 м/с. Автомобилистам также рекомендуют учитывать дорожные работы, которые ведутся на соседних участках трассы.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"