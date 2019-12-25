Петербург рассматривают как площадку для чемпионата мира по водным видам спорта

Петербургу может достаться чемпионат мира по плаванию, но потребуется обновить инфраструктуру.

Петербург рассматривают в качестве возможной площадки для чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 году. Международная федерация World Aquatics выразила готовность провести соревнование в России. Среди вариантов также рассматривается Москва, пишет BFM.

Первый чемпионат мира по водным видам спорта в России прошел в Казани в 2015 году. В программу вошли плавание, прыжки в воду, водное поло, плавание на открытой воде и хай-дайвинг. По словам главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина, возможность повторного проведения турнира в Казани международная федерация исключила.

С 2024 года World Aquatics постепенно смягчала условия допуска российских спортсменов к соревнованиям. Сначала россиян разрешили выступать в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе, затем к турнирам допустили синхронистов, а в ноябре 2025 года — ватерполистов.

Президент группы компаний "Эволюция — фитнес-консалтинг" Тимур Беставишвили считает, что Петербург способен принять соревнования, однако выразил опасения по поводу возможного бойкота со стороны спортсменов из других стран.

У города есть опыт проведения международных турниров. В 2018 году Петербург принимал матчи чемпионата мира по футболу. Однако другие крупные соревнования, которые планировалось провести в России, переносили за рубеж на фоне санкций. В частности, финал Лиги чемпионов 2022 года должен был состояться на "Газпром Арене", а Петербург лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного собрания Антон Соловьев отметил, что в городе есть развитая гостиничная база и подходящая транспортная инфраструктура. Вместе с тем готовность спортивных объектов необходимо оценить отдельно. Для чемпионата мира потребуются специализированные сооружения, в том числе для прыжков в воду с экстремальных высот. Часть объектов, вероятно, придется достроить или капитально модернизировать.

По мнению Соловьева, обновленная инфраструктура сможет использоваться и после завершения соревнований — в том числе для подготовки молодых спортсменов.

Проведение крупных международных турниров также может принести городу дополнительные доходы. По данным Смольного, во время чемпионата мира по футболу 2018 года туристы потратили в Петербурге более 20 млрд рублей. Федеральные власти оценивали совокупное влияние турнира на ВВП России более чем в 800 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что победитель ЧМ-2018 по футболу в России продал золотю медаль на аукционе за 65 950 евро.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)