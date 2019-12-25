Водителей предупредили об ограничениях на 11 трассах Ленинградской области

На "Колe", "Скандинавии" и "Сортавале" ограничат движение.

На трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области продолжаются работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона. Ограничения движения действуют на участке с 33-го по 34-й км в направлении Санкт-Петербурга.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", работы рассчитаны на период с 08:00 6 октября до 20:00 16 октября 2026 года. Таким образом, ограничения сохранятся и во вторник, 13 октября.

Водителям рекомендуется учитывать дорожную обстановку при планировании поездок и обращать внимание на временные знаки.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV