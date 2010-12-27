На Ленинском проспекте прохожий сломал водителю дворники и обстрелял из газового оружия

Нападавший задержан, пострадавший отделался легким испугом.

В Красносельском районе разборка автомобилиста и пешехода закончилась стрельбой. Один из участников конфликта достал газовый пистолет и выстрелил в противника. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел ранним утром 4 апреля по Ленинскому проспекту. Во время транспортной пробки на дороге прохожего "задело" отношении шофера собственной персоне, поэтому он решил выяснить отношения. В результате обоих граждан задержали до выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб.

По данным полиции, пешеход возмутился, что неизвестный мужчина на иномарке "Опель Астра" перегородил проезд. Петербуржец повел себя агрессивно: он сломал водителю дворники, а после выстрелил из пистолета с перцовым газов в голову 42-летнего пострадавшего. Позже оружие изъяли оперативники. Виновником конфликта оказался 40-летний местный житель. Ранее он не был судим. Официально злоумышленник не трудоустроен.

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