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У ещё 217 петербуржцев нашли коронавирус
Сегодня, 10:45
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ruzannar

У ещё 217 петербуржцев нашли коронавирус

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При этом выписаны сразу 598 человек.

По состоянию на 28 июня, в Петербурге коронавирус выявили ещё у 217 человек. При этом выписаны по выздоровлению 598 пациентов, скончались 21. В Ленобласти также зафиксировано 50 новых случаев заражения.

Напомним, что за последние сутки в городе обследование на COVID-19 прошли 15911 человек. Увеличение числа тестов и спад заболеваемости позволяют вводить в Петербурге некоторые послабления: так, с 28 июня открываются парки и детские площадки, а уже в понедельник, 29 июня, начнут работу летние кафе.

Ранее мы сообщили, что за сутки на коронавирус проверили почти 16 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: сдать тест на коронавирус, симптомы коронавируса, тестирование на ковид
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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