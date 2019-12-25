Врачи назвали новые симптомы COVID-19 у детей

Среди них сыпь, боли в суставах и кашель.

У несовершеннолетних в Курганской области выявили новые симптомы COVID-19. Их в беседе с журналистами информационного агентства "Ura.ru" перечислили замглавврача по медицинской части областной детской больницы Светлана Ларионова и врио директора департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев.

Было выяснено, что у детей на фоне COVID-19 появляются сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, кашель, высокая "не сбиваемая" жаропонижающими лекарствами температура, а также боль в животе и жидкий стул

Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют [коронавирусом], то сегодня дети болеют много. <…> У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями - либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация. Алексей Сигидаев, врио директора депздрава Курганской области

Ларионова порекомендовала вакцинировать несовершеннолетних от гриппа. По ее словам, привитые от этого заболевания дети легче переносят вирусные инфекции, они становятся менее уязвимы к пневмониям и бронхитам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в российской столице с ковидом госпитализируют 25-30 детей в день.

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