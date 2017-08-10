В Петербурге выявили случаи ОРВИ, вызванные метапневмовирусом

Заболеваемость новым вирусом начали регистрировать с 2 ноября.

В Северной столице продолжают выявлять новые случаи ОРВИ, которые вызывает метапневмовирус, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость респираторными инфекциями, которые обусловлены вирусами "не гриппозной этиологии", начали регистрировать с 2 по 8 ноября. Отметим, что неделей ранее новые случаи ОРВИ часто были вызваны коронавирусом. Так, метапневмовирусы могут провоцировать заболевания верхних и нижних дыхательных путей, а также вирусную пневмонию. Сейчас заболеваемость ОРВИ оценивают как неэпидемическая.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Ленобласти выявили 165 новых случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV