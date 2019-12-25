Глава ВОЗ прогнозирует появление нового опасного вируса на Земле

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что появление и бесконтрольное распространение нового вируса на планете является "несомненным с точки зрения биологии".

В пятницу, 29 октября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме заявил, что стоит готовиться к новой пандемии. Об этом сообщает штаб-квартира ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что появление и бесконтрольное распространение нового вируса на планете является "несомненным с точки зрения биологии".

Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. отметил глава ВОЗ

Он рассказал, что для борьбы с "угрозами высокого уровня" необходимо политическое участие на высоком уровне. Так, он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Окончательное решение по этому вопросу примут на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре.

Ранее в ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса впервые за два месяца. Наиболее число заражений COVID-19 наблюдается в Европе.

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