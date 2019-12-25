В Петербурге выявили самого крупного должника по оплате за электроэнергию

Теперь вопрос придется решать через суд.

Житель Центрального района задолжал за электроэнергию 592 тыс. рублей. Он стал рекордсменом среди собственников жилых помещений, рассказала пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Еще один "лидер" ― житель Курортного района ― накопил задолженность в размере 221 тыс. рублей. Поставщик электроэнергии уже подал в суд на неплательщиков. Отмечается, что к такой мере приходится прибегать только в крайнем случае. До этого гражданам напоминают о долге с помощью SMS, сообщений на электронную почту, обзвона. В 70% случаев они оказываются эффективными.

Всего в 2020 году в отношении недобросовестных абонентов Петербурга и области подали более 11 тыс. заявлений о взыскании задолженности. Общая сумма превышает 210 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербургская сбытовая компания намерена обесточить киностудию "Ленфильм".

Фото: Piter.TV