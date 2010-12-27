В Петербурге выявили самые популярные районы для велосипедистов

Сообщество велосипедистов создало карту велотрафика по городу на Неве

Участники сообщества «Велосипедизация» рассказали о районах города, где наблюдается самое интенсивное велодвижение, а также составили карту велотрафика.

Карта с самой полезной информацией для людей, предпочитающих двухколесный транспорт, появилась в сети 10 ноября. За ее основу были взяты данные, которые предоставил Городской центр управления парковкам.

Отмечается, что самими популярными для велосипедистов в утренние и вечерние часты оказались такие места как: Арсенальная набережная, Тучков мост, Благовещенский мост, Свердловская набережная от улицы Ватутина до Феодосийской, Гражданский и Луначарский проспекты.

Участники сообщества отметили, что не до конца ясно за какое время были предоставлены эти данные, но результат оказался предсказуем. Больше всего велосипедистов можно встретить на набережных и мостах, рядом с самыми красивыми видами на город.