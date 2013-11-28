В Петербурге выявили 2 160 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 18 359 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 1 997(10,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.
Из стационаров выписали 1 437 пациентов. Ещё 47 петербуржцев умерли от осложнений, вызванных вирусом. Тем временем, в Ленобласти коронавирус подтвердился у 217 человек. За прошедшие сутки по выздоровлению выписано 204 пациента, скончались – 10 человек.
Всего в России зафиксировано 3 850 439 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период пандемии поправились 3 300 004 пациента, умерли – 73 182 человека.
Ранее мы сообщили, что эксперты заметили рост числа заражения COVID-19 после отмены ограничений в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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Да вирус постепенно начинает проявляться без клинических проявлений. Я думаю весной COVID -19, более сильнее активируется . В Казахстане уже обозначили , что в апреле месяце вирус сново активируется и начнут внедрять ограничениее передвижения людей , а также ограничения работы ТРЦ и магазинов.
НУ не верю я в этот корона вирус, на мой взгляд это отмывание денег.
It's very informative