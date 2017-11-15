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В Петербурге выставили на торги право аренды Кузнечного рынка
Вчера, 21:55
0
ProkVad
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В Петербурге выставили на торги право аренды Кузнечного рынка

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Шаг аукциона составит 720 тысяч рублей.

Кузнечный рынок можно будет арендовать на 15 лет. Аукцион на право аренды проведет Фонд имущества Петербурга. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе фонда.

Торги состоятся 14 марта. Они пройдут в форме открытой подачи предложений. Заявки принимают с 13 февраля по 12 марта. Задаток составляет 14 млн рублей.

Лот состоит из нескольких частей нежилого здания, расположенного в Кузнечном переулке, дом 3. Общая площадь лота 4 809,5 кв. м.

Здание является региональным памятником, в связи с чем новый арендатор будет обязан сохранять исторический облик здания. В частности, ему предстоит за свой счет отреставрировать некоторые части фасада здания.

Фото: ВКонтакте / Фонд имущества Санкт-Петербурга

Теги: кузнечный рынок , право аренды , фонд имущества санкт-петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб

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