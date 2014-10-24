В Петербурге выросло число госпитализаций больных ковидом

За сутки в стационары поступили 276 петербуржцев.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 августа. Согласно документу, в Петербурге выросло число госпитализаций больных коронавирусом.

В коронавирусных больницах свободно 41,46% коек. За сутки в стационары поступили 276 петербуржцев, а выписались 379 человек.

В настоящее время в больницах находятся 4 535 человек, из них 429 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 192 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 84 человека, в "Заре" – 415 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 1 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 869 человек.

Ранее мы писали, что в Петербург поступили вакцины "Спутник Лайт" и "КовиВак".

Фото: Piter.tv