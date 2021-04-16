В Петербурге выросли цены на новогодние визиты Деда Мороза

Спрос остался прежним.

В Петербурге повысилась стоимость новогодних поздравлений на дому. По словам представителей аниматорских центров, услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали примерно на 30 %. Причиной называют рост расходов на реквизит, ткань для костюмов, продукты и транспорт, передает КП-Петербург.

Цена зависит от даты. До 12 декабря час программы у частных исполнителей может стоить около ₽4,5 тыс. руб., а после 27 декабря и в ночь на 1 января — около ₽15 тыс. руб. Стоимость возрастает примерно в 3,5 раза. Агентства предлагают те же услуги дороже — на 30–50 %, а за выезд в отдаленные районы предусмотрена дополнительная оплата. Для клиентов доступны разные варианты: короткие экспресс-поздравления, получасовые программы и визиты продолжительностью около часа. Также предлагаются видеопоздравления в онлайн-формате. Дед Морозы нередко работают в паре со Снегурочкой, есть варианты с дополнительными персонажами.

Отмечается, что несмотря на рост цен, спрос на услуги не уменьшился. По данным аниматоров, семьи продолжают заранее бронировать новогодние визиты. Дополнительно в этом году предлагаются поздравления с участием лошадей или пони: герои приезжают на санях или карете, после чего гости могут прокатиться и сделать фотографии.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)