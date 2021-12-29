В Петербурге выросла зарплата контролеров QR-кодов

Сотрудники за проверку QR-кодов будут получать от 35 тысяч рублей.

Стало известно, что по сравнению с 2021-м годом количество вакансий, куда требуются люди, проверяющие сертификаты, резко возросло. Об этом сообщили в пресс-службе компании по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

По данным пресс-службы "HeadHunter Северо-Запад", больше всего таких вакансий появилось в Петербурге, Ленобласти и Калининграде. Заработная плата сотрудников выросла в среднем на две тысячи рублей.

Так, сотрудники за проверку QR-кодов будут получать от 35 тысяч рублей.

На данный момент доступно в среднем 300 вакансий. В связи с введением антиковидных мер свои полномочия расширили охранники, хостес и администраторы. Отмечается, что Кандидаты на эту вакансию должны обладать стрессоустойчивостью и быть неконфликтными.

Ранее минувшей ночью полиция Петербурга проверила 10 баров в Центральном районе.

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