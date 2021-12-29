Минувшей ночью полиция Петербурга проверила 10 баров в Центральном районе

Адреса для проверок были сформированы на основании обращений горожан и информации с камер видеонаблюдения.

В ночь 3 января правоохранители Петербурга и сотрудники администрации Центрального района провели рейд по 10 заведениям общественного питания. Они проверяли соблюдение антиковидных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Так, адреса для проверок были сформированы на основании обращений горожан и информации с камер видеонаблюдения. На Белинского в баре Pinch у всех сотрудников были QR-коды о вакцинации. На Стремянной улице в баре Self Cost не было QR-код на осуществление деятельности. Также в заведении подавали кальяны, несмотря на ограничения.

На Рубинштейна обнаружили несколько баров нарушителей, среди них White point и бар в доме №27. У этого бара не было QR-кодов и средств индивидуальной защиты. Кроме этого, в нем подавали кальяны.

Ранее полицейские задержали тысячу мигрантов в центре Петербурга в Новый год. Всего было составлено около 200 протоколов.

Фото: Piter.tv