Полицейские задержали тысячу мигрантов в центре Петербурга в Новый год

Всего было составлено около 200 протоколов.

В ночь с 31 декабря на 1 января полицейские провели масштабный "миграционный рейд" в центре Петербурга. По данным "47news", в отделения поступили в общей сложности около тысячи человек.

Иностранцев развозили в разные районы города с Дворцовой площади и Невского проспекта. В этом году вход на Дворцовую в новогоднюю ночь был ограничен, стояли рамки. Как утверждает издание, мигранты проходили проверку уже в отделении. По итогу было составлено около 200 протоколов за различные нарушения. Некоторым грозит выдворение.

По предварительной информации, такие рейды всегда проводятся в праздник.

Ранее Piter.TV писал о том, что более 800 росгвардейцев следили за порядком на улицах Петербурга в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.TV