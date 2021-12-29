Более 800 росгвардейцев следили за порядком на улицах Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе правоохранительного ведомства. Специалисты напомнили о массовых гуляниях в праздник. Росгвардейцы помогали сотрудниками полиции контролировать соблюдение порядка и законности.
К местам проведения праздничных мероприятий также приближены маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, несущих дежурство по плану единой дислокации.
пресс-служба Росгвардии
Напомним, что в Петербурге из-за непростой эпидемиологической обстановки действуют санитарные ограничения. Смольный продлил антикоронавирусные меры для детских лагерей, работающие во время зимних школьных каникул.
Возбуждено уголовное дело против мужчины, стрелявшего в НИИ на Политехнической улице.
Фото: Piter.tv
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