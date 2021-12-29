В городе прошли массовые гуляния в новогоднюю ночь.

Более 800 росгвардейцев следили за порядком на улицах Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе правоохранительного ведомства. Специалисты напомнили о массовых гуляниях в праздник. Росгвардейцы помогали сотрудниками полиции контролировать соблюдение порядка и законности.

К местам проведения праздничных мероприятий также приближены маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, несущих дежурство по плану единой дислокации. пресс-служба Росгвардии

Напомним, что в Петербурге из-за непростой эпидемиологической обстановки действуют санитарные ограничения. Смольный продлил антикоронавирусные меры для детских лагерей, работающие во время зимних школьных каникул.

Возбуждено уголовное дело против мужчины, стрелявшего в НИИ на Политехнической улице.

Фото: Piter.tv