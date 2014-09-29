В Петербурге вырос выпуск машин в апреле в десять раз по сравнению с 2020 годом

Всего за четыре месяца 2021 года с конвейера петербургских заводов сошли 124,1 тысячи автомобилей.

В воскресенье, 6 мая, стало известно, что в Петербурге вырос выпуск автомобилей в апреле в десять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, в апреле этого года заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 41,9 тысячи машин. Это в десять раз больше, чем за тот же период в 2020 году.

Всего за четыре месяца 2021 года с конвейера петербургских заводов сошли 124,1 тысячи автомобилей, что на 31,2% больше, чем в январе — апреле 2020 года.

Недавно мы писали, что в Петербурге построили новый производственный корпус "Hyundai". Сотрудничество города с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" началось в 2010 году. В 2020 году автозавод выпустил 220 тыс. машин.

Ранее Piter.tv писал, что ГИБДД будет устраивать скрытые проверки водителей на дорогах. Согласно документу, полицейские смогут фиксировать разговоры водителей по телефону за рулем транспортного средства, при этом им не обязательно будет находиться в форме. Сотрудники смогут осуществлять свою деятельность на служебном автомобиле без специальной цветографической схемы.

Фото: Piter.tv