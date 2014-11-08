В Петербурге вырос спрос на водителей такси

В большинстве случаев работодатели не требуют опыт работы.

В четверг, 9 декабря, аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru поделились с Piter.tv результатами анализа более 5 тыс. вакансий в транспортной сфере за первую рабочую неделю декабря.

Так, за неделю первого месяца зимы в Петербурге опубликовали на 125% вакансий для таксистов больше, чем за весь ноябрь. Однако средняя зарплата не изменилась – порядка 75 тыс. рублей. В 77% предложений нет требований к опыту работы, 20% вакансий рассчитаны на соискателей с опытом работы от 1 года до 3 лет.

В 67% вакансий предлагают гибкий график работы, а каждое четвертое предложение обещает трудоустроить на полный рабочий день.

Аналитики отметили, что петербуржцы все чаще обращают внимание на профессию водителя как вариант трудоустройства. За прошедшую неделю было опубликовано почти 5 тыс. резюме водителей. Обычно соискатели претендуют на зарплату в 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv