Петербуржцы разработали первый 3D промышленный принтер

После одобрения новой разработки, модель направится на производства.

В Санкт-Петербурге в серийное производство вышел первый промышленный 3D-принтер. На данный момент объект уже прошел сертификацию. Разработчики отметили, что создавали технологию в течение трех лет.

В новую модель вложили около 200 миллионов рублей. После заключения сотрудников Министерства промышленности и торговли, компания-разработчик сможет продавать устройство на другие предприятия. В частности, аппарат направится для работ в сферу транспортного машиностроения.

Отметим, что работники компании отмечают, что принтер может изготавливать детали из металлического порошка сложных форм.

Фото: Piter.tv