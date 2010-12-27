В Петербурге вынесли приговор трем домушником

Трое осужденных ограбили 15 квартира на сумму более 4 млн рублей

6 ноября Кировский районный суд вынес приговор в отношении трех жителей Петербурга, которые были задержаны по подозрению в ограблении квартир. Михаил Артистов, Армази Букии и Кирилл Кисляков были признаны виновными по статье 158 УК РФ (кража).

По версии следствия в августе 2014 года Кисляков и Аристов организовали преступную группировку и пригласили туда Букию, который работал автослесарем и обладал навыком вскрытия замков. Приобретя все необходимые инструменты, преступники вскрывали двери заранее выбранных квартир. Они проникали в подъезд и определяли квартиры с определёнными типами замков. После того как хозяева покидали жилища, они проникали туда и выносили все ценное.

В общей сложности группировка ограбила таким образом 15 квартир, две из которых Кисляков опустошил сам. Общая сумма ущерба составила 4 199 682 рублей 87 копеек. Суд назначил наказание Артистову в виде 3,5 лет лишения свободы в ИК общего режима. Букии в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в ИК общего режима. Кислякову в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 2 426 370 рублей 60 копеек.