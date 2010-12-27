Фотофакт: Юнтоловский заказник заполонили гадюки

Ядовитые и смертельно опасные змеи просыпаются после зимней спячки.

Петербуржцы все чаще и чаще встречаются на окраинах города с ядовитыми змеями. В социальных сетях жители города рассказывают о гадюках, которых они видели на территории парков и перелесков. В частности, во "ВКонтакте" появился кричащий пост о нашествии гадюк на Юнтоловский заказник.

Запись-предупреждение была опубликована накануне в группе "Лахта Онлайн". Местные жители выложили сразу несколько фотографий с опасными змеями. Люди уточняют, что гадюки лезут на солнечные полянки, чтобы согреться после холодной весны. Судя по всему, в ближайшие дни таких "ползучих гостей" станет еще больше.

Уважаемые жители Приморского района, в Юнтоловском заказнике и лесопарке активизировалось множество гадюк. Будьте внимательны когда выгуливаете своих питомцев и гуляете с детьми!!! В мае у змей начнется свадьба, их будет огромное количество! Из сообщения "ВКонтакте"

Ранее мы писали, что гадюку нашли около многоэтажки на Ушинского.