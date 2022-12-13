В Петербурге выделили более 100 млн рублей на бесплатную вакцинацию животных

В городе планируют привить 100 тыс. животных.

Власти Петербурга направили 107 млн рублей на бесплатную вакцинацию животных. Только за январь в Северной столице сделали прививку от бешенства 9,5 тыс. собакам. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В городе планируют привить 100 тыс. животных. Сначала животных готовят к процедуре и только потом ставят вакцину. Ветврач Юлия Запевалова рекомендует владельцам животных за две недели до вакцинации дать питомцу таблетку от гельминтов.

Специалист рассказала, что иммунитет после прививки формируется в течение двадцати одного дня. Первый укол лучше всего сделать, когда щенку всего 2 месяца. Второй раз прививку ставят через три месяца. Вакцинацию надо проходить раз в год.

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Фото: Pxhere