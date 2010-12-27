На Испытателей детям с эпилепсией бесплатно выдают незарегистрированные лекарства

Централизованная закупка психотропных препаратов за рубежом была организована федеральными властями.

В Петербурге начали выдавать незарегистрированные лекарства детям с эпилепсией. Сейчас бесплатно выдают препараты клобазам, мидазолам и диазепам. Об этом сообщила пресс-служба Комитете по здравоохранению города.

Препараты выдают в аптеке №250, которая находится на проспекте Испытателей, 31к1. Получать медикаменты можно каждый день с 8:00 до 22:00. При себе необходимо иметь рецепт от врача. В этих препаратах нуждаются 27 петербуржцев.

Централизованная закупка психотропных препаратов за рубежом была организована федеральными властями.

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