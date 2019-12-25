В Петербурге выданы разрешения на строительство четырех объектов образования

Будут построены две школы и два детских сада.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство четырех объектов образования – двух школ и двух детских садов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Одна из школ на 1100 мест будет построена в поселке Песочный. Проектной документацией предусмотрены актовый зал, бассейн, блок спортивных залов, библиотека. Начальная школа выделена в отдельный блок с собственным входом и гардеробными.

Ещё одна школа на 825 мест появится в Парголово. В школе разместятся два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, помещения для занятий хореографией. На территории предусмотрено размещение физкультурно-спортивной зоны.

В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) будет возведен детский сад на 110 мест в Пушкине на Саперной улице, участок 21.

Еще один детский сад на 220 мест будет построен в Приморском районе на Комендатском проспекте, участок 1. В дошкольных учреждениях будут физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кружковые помещения.

Фото: Госстройнадзор Петербурга