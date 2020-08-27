В Петербурге выбрали победителей "Марафона идей" из тысячи заявок

Всероссийский конкурс проводит партия "Новые люди". В Петербурге участие приняли более 1000 человек.

Возможность улучшить свой город, область или даже страну есть у каждого жителя. Это еще раз подтверждает всероссийский конкурс "Марафон идей", организованный партией "Новые люди". Любой желающий мог предложить идею по преображению своего города и получить деньги на ее реализацию. Петербург вошел в тройку самых активных участников конкурса – его жители предложили 1064 идеи, больше только в Москве и Московской области.

Питер и Ленобласть – вторые. Это, конечно, показывает, что есть огромный запрос на перемены, чтобы что-то сделать, быть услышанным, чтобы вклад каждого человека был внесен в общее дело, чтобы обустроить малую родину и всю нашу большую страну. Алексей Нечаев, председатель партии "Новые люди"

Из тысячи заявок в финал прошли только пятнадцать. Каждый из финалистов презентовал свои идеи для жюри. Выбрать трех победителей оказалось задачей не из легких. Эксперты оценивали не только саму идею, но и возможность ее реализации. Лена получила 150 тысяч на помощь бездомным животным.

Проект "Котопес" – проект в рамках фестиваля-выставки бездомных животных из приютов. Мы помогаем животным обрести новый дом, новую семью и ласку. Меня подвигла моя команда, это самое главное. Они мне сказали: "Лена, ты все сможешь", только благодаря им получилось все это. Елена Леонова, участница конкурса "Марафон идей"

100 тысяч рублей пойдут на образовательный проект для пожилых людей. Юлия из Дружногорского городского поселения Гатчинского района уже набрала группу из пятнадцати человек, организует для них экскурсии и мастер-классы. Следующая цель – повышение компьютерной грамотности.

Они давно у меня это просят, но на это не было средств, теперь я смогу открыть класс компьютерной грамотности. У многих из них дома даже нет интернета, в век цифровых технологий они оторваны от мира, сайт "Госуслуги" – это в приоритете для них. Юлия Параховник, участница конкурса "Марафон идей"

Участники, которые в этом году не выиграли средства на реализацию своей мечты, получат помощь партии в продвижении своих проектов. А организаторы марафона отправятся дальше по городам России в поисках лучших идей в области ЖКХ, образования, экологии и развития городов.

Фото и видео: Piter.TV