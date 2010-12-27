В Петербурге выбрали оператора по переработке отходов

В Петербурге внедрят систему раздельного сбора мусора. Об этом сообщили представители унитарного государственного предприятия по уничтожению и переработке бытовых отходов МПБО-2. Данная организация будет заниматься вывозом мусора с территории Северной столицы в течение ближайших десяти лет.

МПБО-2 будет регулировать все этапы “передвижения” отходов: от сбора мусора в раздельные контейнеры до утилизации. Правительство подписало контракт с подрядчиком на сумму 37 миллиардов рублей. По подсчетам специалистов, столько петербуржцы заплатят за десять лет пользования коммунальными услугами за вывоз мусора.

Согласно новому постановлению, теперь компания также будет отвечать за внедрение системы раздельного сбора мусора в контейнеры. В первую очередь планируется установить баки для “опасных” предметов: батареек, ртутных ламп и прочего. Такие урны появятся во дворах жилых домов.

Отметим, что к 2020 году Санкт-Петербург будет перерабатывать около 38% бытовых отходов, а к 2030- 100%.

Фото: Piter.TV