В Петербурге выбрали "Сильнейших пожарных"

Участники выполнили комплекс сложнейших упражнений.

В субботу, 19 сентября, в парке Героев-Пожарных состоялись соревнования "Сильнейший пожарный" среди сотрудников МЧС из Северной столицы и других российских регионов - Иркутска, Челябинска, Мурманска, Тюмени, Республики Карелия и других. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Участники состязаний, в распоряжении которых было все необходимое снаряжение, выполнили комплекс силовых и скоростных упражнений за обозначенное время. В частности, спасатели покорили высоту 4-этажной башни, сдвинули 73-килограммовую железную лаку с помощью кувалды, а также устроили забег с пожарным рукавом, воду из которого необходимо отправить в мишень. Наконец, последнее задание заключалось в переносе 70-килограммового манекена.

По итогам соревнования победу одержала сборная Минского городского управления МЧС Белоруссии. "Серебро" завоевала команда Пожарно-спасательного отряда Петербурга, а третье место досталось Главному управлению МЧС РФ по Челябинской области.

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Фото: ВКонтакте / spb_today