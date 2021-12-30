В Петербурге выбирают лучших мастеров отделочных работ

Окружной этап национального конкурса проходит при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Лучшие маляры и штукатуры Санкт-Петербурга соревнуются в профессиональном мастерстве. Этап окружного национального конкурса "Строймастер" проходит на площадке Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж метростроя". Соревнование проводилось в двух номинациях: "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций" и "Лучший штукатур".

Фишкой петербургского этапа является участие на равных условиях обучающихся и начинающих профессионалов строительного рынка. Монтажникам предстояло сделать Т-образную каркасно-обшивную конструкцию определенных параметров. Жюри оценивает конструкцию по нескольким критериям: устойчивость, соблюдение уровня, шаг саморезов не больше 25 сантиметров. Важный параметр - обработка краев для работы следующих конкурсантов.



"Время ограничено, на стройке более детально ты все прорабатываешь, здесь торопишься все равно. На реальных объектах такого никогда не строим, есть всегда завязка на стены, есть упор, а здесь все шевелится. Есть некоторые сложности", - Александр Ильичёв, мастер универсал "ЦИСТ".

Маляры же должны были не только подготовить под покраску угол гипсокартонной конструкции, но и нанести декоративную штукатурку. Многие пришли на конкурс со своим инструментом: это не примета, а реальный лайфхак начинающих специалистов.

Состязания "Лучших мастеров отделочно-строительных работ-2022" проходят при поддержке комитета по строительству и профессиональных объединений Санкт‑Петербурга. Главной целью конкурса является повышение престижа рабочих специальностей, спрос на которые в нашем городе с каждым годом только растет.

Видео: Piter.TV