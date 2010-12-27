В Петербурге выберут кота президента досрочно

На сайте Республики кошек опубликовано заявление действующего президента Республики, в котором он сообщает об отставке.

На официальном сайте Республики кошек в Санкт-Петербурге сегодня, 6 марта, опубликовано заявление эрмитажного кота по кличке Жан Батист Мишель Валлен Деламот.

В своем заявлении кот сообщил, что уходит на покой, так как нашел любящую семью.

Я благодарен республиканцам, петербургским котам и горожанам за оказанное доверие. Однако, мечта в жизни каждого кота — обрести свой дом и любящего, заботливого Человека. Моя мечта сбылась в мой 18-летний юбилей. С первыми весенними лучами ко мне пришло понимание, что я могу себе позволить уйти на заслуженный отдых и наслаждаться песнями мартовских кошек на петербургских крышах. Жан Батист Мишель Валлен Деламот

Временно исполняющим обязанности Президента назначаю кота Мару. Выборы прошу организовать в два этапа:

1. С 6 по 16 марта — провести голосование рублём за программы кандидатов на должность среди петербуржцев. Голосование будет проводиться в двух филиалах Республики – на ул. Якубовича, 10 и на Литейном пр., 60;

2. 17 марта в 12.00 — назначить Днём Выборов. Среди республиканских котов провести голосование за трёх прошедших регистрацию (набравших наибольшую сумму во время предвыборной кампании) кандидатов. Избрать президентом кандидата, которому республиканцы отдадут наибольшее количество голосов». Провести голосование в Республике кошек на ул. Якубовича, 10».

Фото: ВК, РЕСПУБЛИКА КОШЕК и котов Первое котокафе Европы