В Петербурге ведутся обыски в компаниях из холдинга "Фаэтон"

Компании заключили с банком 12 кредитных договоров с целью хищения. Миллиард рублей к банку так и не вернулся.

В офисах компаний из холдинга петербургской топливной сети "Фаэтон" проходят обыски. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и области.

Предполагается, что неустановленные лица могли присвоить около миллиарда рублей заема в Россельхозбанке. В списке этих лиц по версии силовых структур значатся ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО". Все компании заключили с банком 12 кредитных договоров с целью хищения, деньги до сих пор не возвращены Россельхозбанку, а залоговое имущество умышленно вывели с баланса провинившихся компаний через другие структуры "Фаэтона".

Несколькими днями ранее и в офисе IT-компании в Московском районе Петербурга прошли обыски.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти