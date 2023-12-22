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В Петербурге вечером введут "желтый" уровень опасности
Сегодня, 14:53
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В Петербурге вечером введут "желтый" уровень опасности

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Ударят морозы до -20 градусов и ниже.

Сегодня вечером, 8 февраля, в Петербурге введут "желтый" уровень опасности из-за холодов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным Росгидрометцентра, с 23 часов 8 февраля до 09 часов 9 февраля  в городе на Неве значительно понизится температура воздуха.  Ударят морозы до -20 градусов и ниже.

Напомним, что "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Горожан призвали тепло одеваться и не допускать обморожений. Кроме того, в такую погоду лучше воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий.

Ранее мы писали, что ночью 9 февраля в Ленобласти местами похолодает до -31 градуса.

Фото: Pxhere

Теги: морозы, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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