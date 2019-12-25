В Петербурге вдвое выросло число вакансий в ЖКХ

Средняя предлагаемая зарплата специалистов ЖКХ сейчас составляет около 43 тыс. рублей, что на 8 % больше, чем годом ранее.

С начала этого года на рынке труда появилось почти две тысячи вакансий в сфере ЖКХ для линейных работников и рабочих. Количество размещенных предложений оказалось на 109 % больше, чем годом ранее в это же время. Об этом сообщают "Невские новости" в субботу, 4 сентября.

Так, в сфере ЖКХ в Петербурге самые востребованные профессии в июле-августе 2021 года вошли сантехники, электрогазосварщики, дворники, слесари аварийно-восстановительных работ, промышленные альпинисты, диспетчеры, дорожные рабочие, инженеры и монтажники. На каждую из этих профессий вакансий на 10% больше, чем весной прошлого года. Спрос на инженеров вырос на 30% по сравнению с 2020 годом, это около 700 вакансий.

В Петербурге средняя предлагаемая зарплата специалистов ЖКХ сейчас составляет около 43 тыс. рублей, что на 8 % больше, чем годом ранее. Согласно данным статистики HeadHunter, по сравнению с январем-августом 2020 года. У сантехников зарплата выросла с 40 до 43 тыс. рублей, у электриков — с 37,5 сразу до 49 тыс. рублей, у слесарей аварийно-восстановительных работ (АВР) — с 35 до 45 тыс. рублей.

Средние зарплаты дорожных рабочих выросли на несколько тысяч — с 42 до 45 тыс. рублей. Инженерам в прошлом году предлагали 55 тыс. рублей, а в этом уже 60 тысяч рублей. Зарплаты промышленных альпинистов выросли с 67 до 70 тыс. рублей. Небольшой рост зарплат у диспетчеров и электрогазосварщиков, у монтажников же она осталась такой же, как и в прошлом году.

Из-за закрытых границ и невозможности вернуться мигрантам в Россию, дворникам стали платить на 9 тыс. больше. Так, зарплата повысилась с 24 тыс. рублей до 32,5 тыс. рублей.

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